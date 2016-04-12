Цены на билеты на прощальный матч баскетболиста Брайанта выросли до 27,5 тысяч долларов

Цены на билеты в "Стейплс Центр", где 14 апреля легендарный баскетболист Коби Брайант проведет последний матч в НБА, выросли до 27,5 тысяч долларов, сообщает BBC.

Домашний поединок "Лос-Анджелес Лейкерс" против "Юты Джаз" не будет иметь для калифорнийского клуба никакого турнирного значения, но спрос на билеты оказался очень высоким.

Самые дешевые билеты, которые можно было купить за 336 долларов, давно разобраны. Остались только лучшие места, цена на которые выросла благодаря автоматизированной системе перепродажи билетов. Ожидается, что в день игры покупки пропусков на игру с "Ютой" будут реализовываться за еще большие деньги.

Для сравнения, самые дорогие билеты на игру "Голден Стейт" против "Мемфиса", где "Уорриорс" могут побить рекорд "Чикаго Буллс" 1996 года по количеству побед в регулярном чемпионате, стоят 15,9 тысяч долларов.

Как сообщал The Score, главный тренер "Лейкерс" Байрон Скотт пообещал, что в игре с "Ютой" предоставит Брайанту максимум игрового времени. В свою очередь, команда постарается чаще нагружать Брайанта передачами, чтобы в своей последней игре он набрал хорошую статистику.

Ранее Коби Брайант выражал надежду, что "Юта" не будет поддаваться в его последнем матче в карьере.