Запорожье во второй раз в сезоне разгромил Политехник, Днепр обыграл Николаев

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги.

В пятницу в регулярном чемпионате Украины по баскетболу среди команд Суперлиги состоялись два матча, где Запорожье во второй раз в сезоне разбил Политехник, а Днепр взял реванш у Николаева.

Матч Политехник - Запорожье завершился со счетом 74:95, а Днепр на своей площадке обыграл Николаев со счетом 74:65, сообщает официальный сайт соревнований.

Суперлига Пари-Матч. 6-й тур

Харьков, НТУ ХПИ

Политехник – Запорожье 74:95 (20:19, 21:24, 16:26 17:26)

Политехник: Козлов 20 + 5 подборов – 8 потерь, Дэвис 17 + 7 передач + 6 подборов – 4 потери, Кромер 11 – 6 потерь, Чугунов 7 + 5 подборов – 3 потери, Рочняук 7 + 6 подборов + 2 передачи – старт, Колотилов 10, Кузнецов 2, Савченко 0, Павленко 0

Запорожье: Хилл 24 + 9 подборов + 2 перехвата + 2 блок-шота, Холтон 13 + 3 подбора + 3 передачи, Мироненко 8 + 3 подбора + 2 перехвата, Кондраков 8 + 6 передач + 3 перехвата, Пресли 1 – 3 потери – старт, Трент 19 + 4 передачи + 4 перехвата, Овдеєнко 10, Буц 7 + 5 подборов, Тарасенко 3 + 7 подборов + 2 передачи), Теряник 2,

Днепр – Николаев 74:65 (15:11, 20:19, 19:12, 20:23)

Днепр: Тимофеенко 23 + 4 подбора + 4 перехвата, Закурдаєв 9 _ 3 подбора + 2 передачи – 2 потери, Ревзин 5 + 5 подборов, Вильховецкий 5, Кушниров 0 – старт, Фесенко 9 + 6 подборов + 2 перехвата, Сизов 7 + 4 подбора, Шундель 7 – 3 потери, Мішула 6 + 2 подбора + 2 передачи + 2 перехвата – 2 потери, Натяжко 3, Кожемякин 0

Запорожье: Аникиенко 8 + 6 подборов, Жуковский 6 + 5 подборов – 5 потерь, Мусиенко 2, Онуфриев 0 – старт, Попов 17 + 6 подборов + 3 передачи), Приймак 12 + 8 подборов – 3 потери, Адедиран 8 + 5 подборов – 3 потери, Хохоник 7, Тонченко 0 + 3 передачи + 3 подбора, Бобров 0