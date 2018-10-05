Запорожье открыло сезон баскетбольной Суперлиги волевой победой над Николаевом

Матч закончился со счетом 84:81.

В Запорожье завершился матч-открытие чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги.

Хозяева поля выиграли со счетом 84:81, сообщает официальный сайт соревнований.

Первую половину матча выиграли гости, которые демонстрировали более командную игру и лучше соперника отработали игровой отрезок в защите. Сделав рывок 8:2 еще в начале игры, николаевцы лидировали на протяжении почти всей первой половины. Исключением стал неплохой отрезок в исполнении хозяев на старте второй десятиминутки, когда запорожцы ненадолго вышли в лидеры, но коребели быстро вернули себе преимущество.

Команда Черния лучше двигала мяч в нападении и имела преимущество на щитах, набрав за половину недопустимы для Запорожья 48 очков. У хозяев в атаке вел игру тандем Хилл-Трент, однако достаточно удачные действия американцев в нападении запорожцы нивелировали своей же неудачной игрой в защите. Как итог, +8 для Николаева перед большим перерывом.

В третьей четверти хозяевам удалось выровнять игру и оставить лишь 1 очко от преимущества соперника перед заключительной десятиминуткою. Главными событиями 10-минутки стали 10 очков от Мироненко и фол-траблы еще на экваторе четверти в сразу четырех игроков – Анисимова и Трента у запорожцев, и Мусиенко и Тонченка у николаевцев.

Погоня завершилась в четвертой четверти и завершилась удачно для Запорожья. Меткие трехочковые Мироненко и Трента за полторы минуты и минуту до окончания основного времени соответственно дали долгожданную для запорожцев преимущество в 3 балла, которую команда Плеханова уже не відпустула. Николаев вел в счете на протяжении почти всего матча, но в решающий момент игры удержать победный счет не сумел. Сложнейшая волевая победа Запорожья – 84:81.

У хозяев результативно сыграли американские легионеры, но лучшим был форвард Андрей Мироненко, который стал инициатором камбека Запорожье. Украинец набрал 24 очка (18 за вторую половину), сделал 9 подборов (4 в нападении) и 3 перехвата, а его рейтинг эффективности составил 28 баллов.

Следующий матч Запорожье проведет 12 октября на выезде против Киев-Баскету, а николаевцы 11 октября в Черкассах будут противостоять чемпионам Украины Мавпам.

Запорожье, ДС Юность

Запорожье – Николаев 84:81 (18:21, 23:28, 21:14, 22:18)