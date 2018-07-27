Баскетбольный клуб "Запорожье" подписал контракт с американским защитником (видео)

Майкл Холтон следующий сезон проведет в украинском клубе.

Американский защитник Майкл Холтон следующий сезон проведет в запорожском баскетбольном клубе, который выступает в украинской Суперлиге.

Майкл Холтон родился 27 ноября 1990 года в американском городе Портленд, сообщает официальный сайт БК "Запорожье".

Учился и играл в баскетбол в колледже Сейнт Майклс (г. Колчестер, шт. Висконсин, США), где в последнем сезоне набирал в среднем за игру 14,8 очков, 3,7 подборов и 2,1 передач. Свою европейскую карьеру Майкл начал в 2015 году австрийском клубе «Капфенберг», который в том сезоне выступал еще и в Кубке Европы. В Австрии Холтон сыграл 44 матча за сезон и набирал в среднем 8,75 очков за игру. Прошлый сезон новичок БК «Запорожье» сыграл в дивизионе "Б" немецкой Буденсліги в клубе РСВ «Айнтрахт» (Штансдорф). Здесь он стал одним из лучших снайперов лиги, набирая в среднем за игру 18,75 очков, 4,4 подбора и 3,6 передачи.

В новом сезоне БК "Запорожье" будет играть в обновленном ДС "Юность", где для игроков и болельщиков созданы все условия высочайшего мирового уровня. Поэтому руководство клуба ставит себе цель создание боеспособного коллектива, который своей игрой подарит поклонникам спорта положительные эмоции.