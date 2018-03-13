"Оклахома" обыграла "Сакраменто", "Майами" уступил "Портленду" в НБА

Состоялись матчи регулярного первенства.

В ночь на вторник состоялись 4 матча регулярного чемпионата НБА. "Оклахома" в концовке встречи обыграла "Сакраменто" - 106:101. "Майами" потерпел поражение на площадке "Портленда". Об этом сообщает официальный сайт НБА. Мемфис – Милуоки 103:121 (24:32, 26:32, 23:26, 30:31) Мемфис: Газоль (17 + 7 подборов), Мартин (16 + 5 передач), Брукс (16), Грин (11 + 7 подборов), Симмонс (9 + 5 передач) – старт; Маклемор (16), Дэвис (10 + 7 подборов), Парсонс (3), Селден (3), Рэтан-Майес (2 + 5 передач), Рэбб (0), Джонсон (0). Милуоки: Миддлтон (24 + 6 подборов), Адетокумбо (20 + 6 подборов + 6 потерь), Бледсоу (14 + 6 подборов + 5 передач), Снелл (12), Хенсон (11 + 7 подборов) – старт;Дженнингс (16 + 8 подборов + 12 передач), Браун (10), Зеллер (8 + 6 подборов), Паркер (6), Терри (0), Макер (0), Уилсон (0). Хьюстон – Сан-Антонио 109:93 (25:21, 29:22, 34:24, 21:26) Хьюстон: Харден (28 + 6 подборов + 6 передач), Пол (18 + 9 передач), Ариза (15 + 5 подборов), Капела (13 + 9 подборов), Такер (5 + 7 подборов) – старт; Грин (14 + 9 подборов), Мба а Муте (9), Нене (6), Гордон (1), Джонсон (0), Блэк (0). Сан-Антонио: Гэй (13 + 5 подборов), Мюррей (7), Андерсон (6), Газоль (4), Миллс (3) – старт; Форбс (14), Уайт (14), Паркер (12), Бертанс (11), Грин (4), Ловернь (2 + 6 подборов), Костелло (2), Пол (1). Оклахома-Сити – Сакраменто 106:101 (19:16, 27:24, 32:39, 28:22) Оклахома-Сити: Джордж (21 + 6 подборов + 5 передач), Энтони (21 + 6 подборов), Уэстбрук (17 + 10 подборов + 11 передач), Брюэр (16 + 6 подборов), Адамс (6 + 6 подборов) – старт; Грант (7), Фелтон (7), Абринес (6), Фергюсон (3), Паттерсон (2 + 7 подборов), Хьюстис (0). Сакраменто: Богданович (19 + 8 подборов), Джексон (15), Фокс (11 + 10 передач), Рэндолф (10 + 5 подборов), Куфос (6 + 10 подборов) – старт; Темпл (15 + 7 подборов), Коули-Стайн (9 + 7 подборов), Мэйсон (8), Картер (5 + 7 подборов), Хилд (3). Портленд – Майами 115:99 (34:25, 25:22, 29:25, 27:27) Портленд: Лиллард (32 + 5 подборов + 10 передач), Нуркич (27 + 16 подборов), Макколлум (17 + 5 передач), Амину (5 + 9 подборов), Харклесс (3) – старт; Тернер (13), Коллинз (10), Дэвис (3 + 7 подборов), Коннотон (3), Напьер (2). Майами: Драгич (23), Тайлер Джонсон (17), Джеймс Джонсон (8 + 6 подборов), Адебайо (4 + 9 подборов), Ричардсон (4) – старт; Уинслоу (15 + 13 подборов), Эллингтон (11), Олиник (9 + 5 подборов + 7 передач), Макгрудер (8).

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