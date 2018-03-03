"Финикс" украинца Леня не удержал победу над "Оклахомой" в НБА

"Орландо" в овертайме переиграл "Детройт".

Накануне прошли очередные матчи регулярного чемпионата НБА. "Голден Стэйт" добыл трудную победу в матче с "Атлантой", а "Финикс" украинца Алексея Леня дома проиграл "Оклахома-Сити". Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Филадельфия – Шарлотт 110:99 (27:30, 21:26, 26:24, 36:19) Филадельфия: Эмбиид (23 + 15 подборов), Редик (18), Колингтон (16), Симмонс (15 + 8 подборов + 7 передач), Шарич (9 + 7 подборов + 6 передач) – старт; Ильясова (18), Белинелли (7), Холмс (4), Макконнелл (0), Луваву-Кабарро (0). Шарлотт: Уокер (31), Батюм (14 + 13 подборов + 8 передач), Кидд-Гилкрист (9), Ховард (6 + 6 подборов), Уильямс (2) – старт; Камински (19), Лэмб (8), Эрнангомес (6 + 7 подборов), Картер-Уильямс (2), Грэм (2). Орландо – Детройт 115:106 OT (31:29, 22:23, 29:30, 22:22, 11:2) Орландо: Гордон (27 + 13 подборов), Вучевич (22 + 12 подборов + 6 передач), Огастин (20 + 9 передач), Фурнье (17), Симмонс (4) – старт; Мак (10), Бийомбо (6), Хезонья (4 + 6 передач), Айзек (3), Айванду (2). Детройт: Эннис (21), Буллок (21), Гриффин (12 + 10 подборов + 9 передач), Драммонд (10 + 15 подборов), Смит (5) – старт; Байкс (12), Толливер (12), Джонсон (9), Гэллоуэй (2), Морлэнд (2). Атланта – Голден Стэйт 109:114 (31:33, 19:29, 34:28, 25:24) Атланта: Бэйзмор (29), Шредер (27 + 9 передач), Коллинз (16 + 8 подборов), Принс (15 + 5 потерь), Дедмон (6 + 7 подборов) – старт; Дилэйни (6), Тэйлор (3), Мускала (3), Моррис (2), Пламли (2), Дорси (0). Голден Стэйт: Дюрант (28), Карри (28), Томпсон (15), Грин (2 + 7 подборов + 9 передач), Макги (2) – старт; Янг (16), Игудала (9 + 6 подборов), Уэст (8), Кук (4), Пачулия (2), Каспи (0), Белл (0). Чикаго – Даллас 108:100 (24:32, 23:17, 31:36, 30:15) Чикаго: Данн (18 + 7 подборов + 7 передач), Маркканен (17 + 12 подборов), ЛаВин (16 + 6 передач), Нваба (10 + 11 подборов), Фелисио (8) – старт; Портис (22), Валентайн (7), Грант (4), Пэйн (4), Вонле (2). Даллас: Барнс (26 + 7 подборов), Смит (25), Новицки (18 + 6 подборов), Пауэлл (6 + 11 подборов), Мэттьюз (5) – старт; Макдермотт (8 + 7 подборов), Бареа (6), Клебер (4), Феррел (2), Ноэл (0 + 6 подборов). Вашингтон – Торонто 95:102 (27:19, 20:32, 27:26, 21:25) Вашингтон: Портер (24 + 6 подборов), Бил (23 + 7 подборов + 6 передач), Моррис (15), Саторански (10 + 6 подборов + 8 передач + 6 потерь), Гортат (8 + 8 подборов) – старт; Маинми (6 + 6 подборов), Убре (5), Скотт (2), Смит (2), Микс (0), Фрэйзер (0). Торонто: ДеРозан (23), Валанчюнас (12), Лаури (10 + 7 подборов), Ибака (7), Пауэлл (0) – старт; Майлз (20), ВанВлит (12), Пелтль (6 + 3 блок-шота), Сиакам (5), Ногейра (4), Миллер (3), Райт (0). Милуоки – Индиана 96:103 (21:18, 25:27, 21:33, 29:25) Милуоки: Миддлтон (30 + 6 потерь), Адетокумбо (24 + 10 подборов + 3 блок-шота), Бледсоу (15 + 7 подборов + 6 передач), Хенсон (6 + 10 подборов), Терри (6 + 3 блок-шота) – старт; Паркер (11), Браун (3), Макер (1), Зеллер (0). Индиана: Оладипо (21 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Богданович (14), Тернер (13 + 9 подборов), Джозеф (12), Т. Янг (10 + 8 подборов) – старт; Стивенсон (16), Дж. Янг (7), Сабонис (6 + 9 подборов), Робинсон (4), Лиф (0). Мемфис – Денвер 102:108 (29:35, 25:28, 26:28, 22:17) Мемфис: Газоль (22 + 9 подборов + 7 потерь), Мартин (16 + 7 подборов), Брукс (13), Маклемор (12), Чалмерс (12 + 6 передач) – старт; Рэбб (9 + 7 подборов), Джонсон (6), Хенри (5 + 5 перехватов), Симмонс (4), Селден (3). Денвер: Харрис (26), Миллсэп (15 + 7 подборов), Йокич (9 + 9 подборов + 5 потерь), Мюррей (9), Чендлер (4) – старт; Бартон (24 + 6 подборов), Пламли (9), Харрис (8), Лайлс (4), Артур (0). Финикс – Оклахома-Сити 116:124 (37:32, 30:28, 32:37, 17:27) Финикс: Букер (39 + 6 подборов + 8 передач + 5 потерь), Уоррен (19), Пэйтон (18 + 10 подборов + 8 передач), Лень (7 + 8 подборов + 1 передач + 6 блок-шотов + 1 потеря; 22:28), Бендер (0 + 6 подборов) – старт; Джексон (19), Дадли (6), Крисс (5), Дэниэлс (3), Харрисон (0). Оклахома: Уэстбрук (43 + 14 подборов + 8 передач + 5 потерь), Джордж (20), Энтони (14 + 8 подборов), Адамс (11 + 7 подборов), Хьюстис (3 + 9 подборов) – старт; Грант (11), Фергюсон (8), Абринес (6), Фелтон (5), Паттерсон (3). Клипперс – Нью-Йорк 128:105 (32:25, 25:35, 35:18, 36:27) Клипперс: Джордан (19 + 20 подборов), Риверс (19), Харрис (15 + 6 передач), Теодосич (7), Си Джей Уильямс (6) – старт; Лу Уильямс (21 + 8 передач), Харрелл (19), Деккер (10 + 6 подборов), Марьянович (6), Торнвелл (4), Джонсон (2). Нью-Йорк: Кантер (18 + 14 подборов), Хардуэй (17), Ли (15), Мудиай (9 + 7 передач), Бизли (7) – старт; Берк (12), Уильямс (11), Дотсон (7), Ниликина (6), Томас (3), О'Куинн (0), Корнет (0). Юта – Миннесота 116:108 (23:24, 33:21, 29:32, 31:31) Юта: Гобер (26 + 16 подборов + 4 блок-шота), Митчелл (26), Фэйворс (15 + 7 подборов), Рубио (13 + 7 передач), Инглс (11 + 5 потерь) – старт; Краудер (15), Жеребко (5), О'Нилл (3), Беркс (1), Нето (1). Миннесота: Уиггинс (27), Тиг (25), Таунс (13), Гибсон (12), Бьелица (12) – старт; Джонс (11), Дженг (6), Кроуфорд (2), Джордж-Хант (0).

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