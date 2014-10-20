В крышу «Донбасс Арены» попал снаряд, над стадионом поднимаются клубы дыма (фото+видео)
13:08, 20 октября 2014Спорт
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«Донбасс Арена» в Донецке снова попала под артобстрел.
Как сообщает "Террікон", снаряд прилетел в часть стадиона со стороны улицы Челюскинцев.
Сообщается, что снаряд попал в крышу стадиона. Сейчас над ареной поднимаются клубы дыма.
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Обстрел произошел примерно в 12:15, подробности будут известны позже.
Тем временем аэропорт в Донецке находится под непрерывным обстрелом. А на месте одного уничтоженного вражеского танка тут же появляются два новых.
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