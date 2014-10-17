Гандбольный "Мотор" сыграет в Лиге чемпионов с датским "Ольборгом"

В этой игре сойдутся 3-я ("Ольборг") и последняя 6-я ("Мотор") команды турнирной таблицы Группы D.

На данный момент в активе датского коллектива 3 очка - 1 победа, 1 ничья и 1 поражение. В то же время, украинский клуб проиграл все 3 матча и очков не имеет. Впрочем, специалисты уверяют, что именно в этой игре у "Мотора" есть реальные шансы набрать первые очки.

Вице-чемпион Дании сезона 2013/14, как и запорожская команда, в прошлом сезоне пробился в плей-офф Лиги чемпионов, а его главный тренер Никола Якобсен после этого успеха перешел на работу в куда более амбициозный и титулованный немецкий «Рейн», считающийся одним из грандом европейского гандбола. Место Якобсена на тренерском мостике "Ольборга" место с 1 июля занял молодой специалист Йеспер Йенсен (30 октября ему исполнится 37 лет), который параллельно является менеджером клуба. В качестве игрока-плеймейкера сборной Дании он завоевал титул чемпиона Европы-2008 и бронзу ЧМ-2007. Из игроков датской команды выделяются норвежский легионер вратарь Оле Эревик и правый полусредний из Испании Исайаш Гвардиолу.

Несмотря на звездные имена в стане соперников, украинцы готовы играть только на победу: "Турнирная таблица не отображает реального положения дел, - отметил лучший линейный третьего тура Лиги чемпионов Александр Шевелев. - Матч с "Ольборгом" будет скорее всего очень результативным, так как датчане долго не думают, когда бросать по воротам. Основной состав у них один, тогда как у нас на каждую позицию есть по два человека. Постараемся взять свое силой, а так же рассчитываем на помощь родных трибун. Мы должны показать, что можем не только хорошо играть, но и выигрывать. И я уверен, что мы добудем два очка, чтобы нацеливаться не только на четвертую, проходную строчку в группе, а и выше".

Любопытно, что Шевелев стал первым гандболистом с постсоветского пространства, выступавшим в чемпионате Дании. В сезоне-2011/2012 он защищал цвета именно "Ольборга".

Обслуживать предстоящий матч будет бригада арбитров из Словении – Ненад Крстич и Петер Любич.