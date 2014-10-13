Ярмоленко установил новый рекорд сборной Украины по числу голевых передач

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Динамо" (Киев).

В домашнем отборочном матче Евро-2016 против команды Македонии Андрей Ярмоленко отдал голевую передачу Сергею Сидорчуку, сделав таким образом 13 голевой пас в играх за национальную сборную.

По этому показателю динамовец оттеснил лидеров команды прошлых лет – Андрея Шевченко и Андрея Воронина, которые с показателем 12 голевых передач возглавляли список.

Как сообщал УНИАН, накануне сборная Украины провела матч отборочного турнира Евро-2016 с командой Македонии, который выиграла со счетом 1:0