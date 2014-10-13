Ярмоленко установил новый рекорд сборной Украины по числу голевых передач
14:12, 13 октября 2014Спорт
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Игрок сборной Украины и киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко установил новый рекорд национальной команды по количеству голевых передач.
Андрей Ярмоленко установил новый рекорд сборной / sport-xl.org
Об этом сообщает пресс-служба ФК "Динамо" (Киев).
В домашнем отборочном матче Евро-2016 против команды Македонии Андрей Ярмоленко отдал голевую передачу Сергею Сидорчуку, сделав таким образом 13 голевой пас в играх за национальную сборную.
По этому показателю динамовец оттеснил лидеров команды прошлых лет – Андрея Шевченко и Андрея Воронина, которые с показателем 12 голевых передач возглавляли список.
Как сообщал УНИАН, накануне сборная Украины провела матч отборочного турнира Евро-2016 с командой Македонии, который выиграла со счетом 1:0
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