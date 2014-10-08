Президент фан-клуба Кличко отметил, что Кличко-старший остался доволен боем Усика

На "Львов-Арене" он сидел в первом ряду возле Виталия Кличко и после окончания боксерского вечера поделился своими впечатлениями о бое, сообщает сайт официального фан-клуба.

«Виталий был очень доволен и исходом поединка, и тем, что продемонстрировал на ринге Александр, - признается Сергей. – Усик поставил эффектную финальную точку».

Тем временем Владимир Кличко возобновил подготовку к бою против болгарина Кубрата Пулева. Сейчас украинец разбил свой тренировочный лагерь в Майами, а финальный этап подготовки традиционно проведет в австрийских Альпах.

«Я навещал Владимира в австрийском Гоинге еще в августе, - вспоминает Алексеев. – Наш чемпион тогда передал перчатки, в которых тренировался – они были проданы на аукционе и все средства, вырученные с продажи, пошли на помощь ребятам, пострадавшим в АТО».

Теперь фан-клуб братьев Кличко организовывает фан-тур на поединок Владимира с Кубратом Пулевым 15 ноября.

«Ожидаем, что в Гамбурге Владимира поддержат около 500 украинцев, - резюмирует Сергей. - Также съедутся наши соотечественники, работающие в Германии и близлежащих странах. Мне запомнился бой Володи с поляком Мариушем Вахом, который состоялся в Гамбурге 10 ноября 2012 года. Поединок продлился все 12 раундов и смотрелся на одном дыхании. От предстоящего боя я ожидаю чего-то подобного. Все таки не стоит забывать, что на профессиональном ринге Пулев еще не знает горечи поражений – Кубрат выиграл все 20 своих поединков. И в независимом компьютерном рейтинге авторитетного международного проекта boxrec.com болгарин по праву занимает второе место среди 1049 боксеров-профессионалов супертяжелого дивизиона – сразу за Владимиром. Уверен, разговор двух джентльменов при помощи жестов будет очень интересным».

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Пулев был перенесен с 6 сентября на 15 ноября из-за травмы украинского чемпиона. Бой состоится в немецком Гамбурге.

Читайте все новости о бое Владимир Кличко — Кубрат Пулев благодаря пресс-туру в Гамбург, организованному официальным фан-клубом братьев Кличко совместно с ТМ «Агробизнес».