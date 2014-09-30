"Шахтер" упустил победу в матче Лиги чемпионов с "Порту" за пять минут

Во Львове завершилась игра второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в которой донецкий "Шахтер" принимал португальский "Порту" и сыграл вничью - 2:2.

Судьба матча решилась в последние 5 минут.

Игра проходила в приблизительно равной борьбе с острыми моментами у обеих команд. А первый из ключевых моментов игры произошел в конце первого тайма. На 35-й минуте игрок "Порту" Ясин Браими, заработавший пенальти, не сумел реализовать 11-метровый удар. Игрок сильно пробил в левый от себя угол, но вратарь "Шахтёра" Андрей Пятов среагировал и отбил мяч в сторону.

А на 52-й минуте счет открыл забил Алекс Тейшейра. Александр Кучер оказался на позиции нападающего, проявил настойчивость, выиграл борьбу за мяч в штрафной у защитника, а затем выкатил его Тейшейре на пустые ворота и тому оставалось только закотить мяч в сетку. А за 5 минут до конца игры, казалось судьба матча была окончательно решена. Бернард с левого края штрафной выполнил передачу на Луиса Адриано, который красивым ударом поразил ворота Фабиано - 2:0.

Тем не менее, заключительная 5-минутка полностью перевернула ход матча. Дубль записал на свой счет Джексон Мартинес. На 88-й минуте нападающий "Порту" показал Браими, как нужно забивать пенальти. Чётко пробил в левый от себя нижний угол - и вернул в матч интригу на последние минуты. А на 4-й добавленной арбитром минуте к основному времени игры, Кристиан Тельо оставил не у дел Срну на левом фланге, а затем прострелил к линии вратарской, откуда Мартинес ценой повреждения переправил мяч в ворота - 2:2.

Таким образом, после 2-х туров соревнований на счету "Шахтера" 2 очка и 3-е место в турнирной таблице группы.

Результаты матчей:

ЦСКА - Бавария - 0:1

Манчестер Сити - Рома - 1:1

ПСЖ - Барселона - 3:2

АПОЭЛ - Аякс - 1:1

Спортинг - Челси - 0:1

Шальке - Марибор - 1:1

Шахтер - Порту - 2:2

БАТЭ - Атлетик - 2:1