Определены даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка Украины

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

При жеребьевке этого этапа команды были посеяны, что исключало встречи между собой фаворитов турнира.

Согласно расписанию встречи состоятся:

25 сентября (четверг): «Полтава» Полтава - «Шахтер» Донецк 16:00

26 сентября (пятница): «Александрия» Александрия - «Заря» Луганск 18:30

27 сентября (суббота): «Ильичевец» - «Ворскла» Полтава 14:00, «Говерла» Ужгород - «Металлист» Харьков 17:00, «Волынь» Луцк - «Днепр» Днепропетровск 17:00, «Карпаты» Львов - «Динамо» Киев 19:30

28 сентября (воскресенье): «Сталь» Днепродзержинск - «Черноморец» Одесса 14:00, «Олимпик» Донецк - «Металлург» Запорожье 16:00.

Как сообщал УНИАН, согласно новому регламенту соревнований, который вступил в силу с сезона 2014/15, на этом этапе команды должны сыграть по два матча - дома и на выезде.

Ответные матчи состоятся через месяц. Базовая дата игр - 29 октября.