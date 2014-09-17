Стили Кличко и Пулева хорошо сочетаются, будет отличный бой - олимпийский чемпион Джошуа

Об этом он заявил в интервью Sportbox.ru.

В частности, Джошуа отметил: "Думаю, стили Кличко и Пулева будут сочетаться очень хорошо. В бою с Кличко Поветкин резко сокращал дистанцию, а в бою Пулев - Кличко расстояние будет сохраняться, и спортсмены покажут хороший бокс. Если Поветкин делал ставку на работу хуком, то Пулев будет больше боксировать. Когда концентрируешься на работе хуком, нужно сближаться, но Кличко тут же клинчует".

Говоря про опыт, полученный в ходе спаррингов с Кличко, британец сказал: "Я всего лишь год в профи, а Кличко уже выступает в этом статусе много-много лет, и он невероятно опытен. Я не только стоял с ним в парах, но и следил за его работой, в частности, наблюдал за тем, как он тейпирует руки, как работает его команда. А на ринге почувствовал его боксеркий характер и испытал себя. Я помогал в подготовке многим боксерам, но на сбор Кличко ехал с особой радостью, понимая, что подобный опыт получаешь на всю жизнь. Очень полезно потренироваться в одном лагере с таким чемпионом".

Говоря о том. что оказалось наиболее сложным на ринге против Кличко, Джошуа посетовал: "Подлавливать его правой рукой. Ведь он невероятно балансирует".

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Пулев состоится 15 ноября в немецком Гамбурге.

Читайте все новости о бое Владимир Кличко — Кубрат Пулев благодаря пресс-туру в Гамбург, организованному официальным фан-клубом братьев Кличко совместно с ТМ «Агробизнес».