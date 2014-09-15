"Волынь" вышла на 5-е место в таблице УПЛ

В воскресенье состоялись заключительные матчи 6-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, по итогам которых луцкая "Волынь" вышла на 5-е место в турнирной таблице.

Луцкая команда разгромила запорожский "Металлург" со счетом 3:0.

В этом матче основным события произошли в первой половине второго тайма. На 48-й минуте счет открыл Раздван Мемешев, после чего на 56-й Ивица Жунич удвоил перевес хозяев поля, а на 69-й минуте Флорентин Матей сделал преимущество "Волыни" крупным.

Также сегодня мариупольский "Ильичевец" сыграли вничью на своем поле с ужгородской "Говерлой" - 2:2, а полтавская "Ворскла" обыграла львовские "Карпаты" со счетом 2:0.

Таким образом, после 6-ти туров лидирует в турнирной таблице "Шахтер" - 18 очков, далее идут "Днепр" - 16, "Динамо" - 14, "Олимпик" - 10 и "Волынь" - 9. У "Черноморца" 8 очков и 6-е место, а у "Металлиста" 8-е место - 7 очков.