Сборная Украины по пляжному футболу обыграла Турцию в отборе к ЧМ

Подопечные Евгения Вареницы обыграли команду Турции со счетом 6:4, сообщает пресс-служба Киевской ассоциации пляжного футбола.

В матче с турецкими футболистами украинцам пришлось отыгрываться после того, как соперники на первой минуте второго тайма провели голевую атаку. Однако через две минуты Александр Корнейчук пробил оборону соперника и сравнял счет. Ещё через минуту дальний удар Дмитрия Медведя парировал вратарь турецкой сборной, однако мяч попал к капитану украинской команды Игорю Борсуку и тот свой шанс не упустил – 2:1. Впрочем, турецкие ударом с центра поля (развод мяча) смогли поразить ворота украинского голкипера Виталия Сидоренко с помощью рикошета от песка – 2:2.

Окончательно преимущество к украинцам перешло в концовке второго периода, когда они дважды поразтли ворота соперников. Дублем отметился Роман Пачев – сначала попав в девятку ворот соперника, а после этого удачно исполнив штрафной удар.

В третьем периоде дублем отметился Олег Зборовский, на счету которого уже шесть голов на турнире. К чести турецких футболистов они не опустили руки и сократили разницу в счете до минус два.

Теперь судьба единственной путёвки от группы на ЧМ-2015 решится в очном противостоянии с вице-чемпионами мира сборной Испании. Решающий матч состоится 12 сентября.

Как сообщал УНИАН, ранее наша команда на старте второго группового этапа обыграла сборную Франции со счетом 5:1.

Согласно регламенту квалификации Кубка мира, во втором групповом этапе принимают участие 16 команд. Они образуют четыре группы по четыре команды - победители групп получат право представлять Европу на Чемпионате мира, который пройдёт в 2015 году в Португалии.

Ранее сборная Украины участвовала в этом году в Евролиге (чемпионате Европы), где в Суперфинале заняла 6-е место.