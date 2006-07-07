Финал ЧМ-2006 будет судить учитель физкультуры

Аргентинец Орасио Элисондо назначен главным арбитром финального матча чемпионата мира по футболу, который 9 июля завершится в Германии. Он стал первым рефери в истории чемпионатов мира, которому доверили обслуживать и матч открытия (Германия – Коста-Рика, 4:2) и финал (Италия - Франция).

На нынешнем чемпионате мира Элисондо обслуживал уже четыре матча, в том числе и четвертьфинальный поединок между Англией и Португалией (1:3 по пенальти). В том матче аргентинец на 62-й минуте удалил Уэйна Руни, который в борьбе наступил на пах Рикарду Карвалью.

Основная профессия 42-летнего Элисондо – учитель физической культуры. Он стал профессиональным арбитром в 1994 году, а в 1996 году провел свой первый международный матч, в котором встречались Эквадор и Колумбия. В свободное он работы время он играет в гольф и пишет поэмы.

Лента.ру