Игрок "Динамо" Хачериди восстановился после травмы

Ограничений по участию для него в тренировочном процессе нет, сообщает пресс-служба ФК "Динамо".

В последний раз Хачериди выходил на поле в составе киевского "Динамо" 16 марта в матче чемпионата Премьер-лиги сезона 2013/14, прошедшем в Киеве на НСК "Олимпийский" против симферопольской "Таврии" (2:1).

В мае этого года Хачериди, был успешно прооперирован в немецкой клинике спортивной ортопедии по поводу повреждения наружного мениска в двух местах. Все дело в том, что мениск не удаляли, а наложили два шва на передний и задний рог. Поэтому срок реабилитации увеличился вдвое. Если бы мениск просто зачистили, удалили, реабилитация прошла бы быстрее, но был бы большой риск для внутрисуставных соединений, и большой риск возникновения хронических заболеваний.

Ближайшим матчем, которое проведет киевское "Динамо", станет игра в рамках 6 тура чемпионата украинской Премьер-лиги против луганской "Зари". Игра пройдет в Запорожье, где футболисты из Луганска временно принимают своих соперников.