Международная федерация баскетбола подозревает сборную Австралии в сдаче матча ЧМ

Под подозрение попала игра последнего тура группового этапа против команды Анголы, сообщается на сайте ФИБА.

В заявлении, в частности, говорится: "Австралийцы показали в этой игре очень низкий уровень спортивной борьбы. Между тем, в случае победы над Анголой они могли бы попасть в одну половину сетки плей-офф с командой США. В итоге, проиграв матче команде Анголы, австралийцы избежали встречи с командой США вплоть до полуфинала".

Матч Австралия - Ангола завершился победой африканской команды со счетом 91:83.

Любопытно, что австралийцы не сумели воспользоваться благоприятной турнирной сеткой и уже в первом раунде плей-офф - 1/8 финала - проиграли команде Турции со счетом 64:65.

"Представители Австралии получат возможность изложить свою позицию, прежде чем ФИБА примет решение о каком-либо наказании", — говорится в заявлении Международной федерации.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по баскетболу проходит в Испании с 30 августа по 14 сентября. Сборная Украины дебютировала на ЧМ, попав на турнир благодаря удачному выступлению на Евробаскете-2013 в Словении, где украинцы заняли 6-е место.

Команда завершила групповой турнир с показателем 2 победы при 3 поражениях. Украинцы заняли 5-е место в группе и не попали в плей-офф, 1/8 финала.