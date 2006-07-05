Завершился матч Германия – Италия

В Дортмунде на «Вестфаленштадионе" завершился первый полуфинальный матч Чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Италии.

Главный тренер сборной Германии Юрген Клинсманн не смог выпустить на поле опорного хавбека Торстена Фрингса. ФИФА дисквалифицировала его за драку после матча с Аргентиной. В запасе остался Бастиан Швайнштайгер, а вместо него в стартовый состав попал полузащитник Себастьян.

У итальянцев оставался травмирован центральный защитник Алессандро Неста – на его позиции действовал Марко Матерацци. Главный тренер Марчелло Липпи вновь включил в состав единственного форварда - Луку Тони.

К перерыву счет на табло не изменился - 0:0. Ни одна из команд не создала заметного преимущества. Атаки итальянцев были опаснее, но самый реальный шанс открыть счет был у немцев, когда Бернд Шнайдер из выгодной позиции пробил чуть выше ворот.

Сборная Италии больше владела мячом, хотя атаковали соперники одинаково часто. Итальянские полузащитники действовали разнообразнее, немцы отвечали частыми фланговыми проходами. Игра полна довольно жесткой персональной борьбы, но к перерыву жесткость перешла пределы желтой карточки только раз: Боровский на 40-й минуте.

Ситуация во втором тайме почти в точности повторилась. Хозяева Чемпионата создали некоторым преимуществом, но обе команды стали осторожнее в защите. Незадолго до конца тайма Михаэль Баллак выполнял штрафной метров с 18, но пробил выше. Итальянцы свои перспективные атаки до острых ударов не довели.

Дополнительное время итальянцы, получив после замен двух дополнительных нападающих, начали активнее. Алберто Джилардино ударил в штангу на 92-й минуте. Он обыграл Баллока на лицевой линии и ударил с трех метров, подрезая собственное движение. Дзамбротта с угла штрафной сильно ударил через минуту в крестовину.Немцы постарались выровнять положение и тоже создали несколько довольно напряженных моментов у ворот соперников. На 105-й минуте Подольский упустил реальную возможность забить гол – замыкая прострел справа от Одонкора, он с 9 метров пробил мимо ворот.

После углового у своих ворот на 107-й минуте итальянцы сразу перешли в контратаку, довели до углового у ворот Германии, но Леманн взял мяч, и немцы тут же вернулись в штрафную Италии – удар Лама прошел выше ворот. Игра на несколько минут вернулась к единоборствам в середине поля. Клинсманн сменил Мирослава Клозе на Оливера Нойвилла. Стороны обмениваются острыми проходами, но до голевых угроз ситуация доходит лишь изредка.

114-я минута. Итальянцы почти у линии ворот трижды пытаются обвести Леманна для удара. И вот уже Буффон спасает Италию после удара Подольского под штангу (немец после быстрого прохода команды получил точный пас справа).

118-я. Удар Пирло с 20 метров, Леманн переводит на угловой. И... на 119-й минуте Фабио Гроссо завершает длительный упорный розыгрыш в штрафной точным ударом на дальнюю штангу. 1:0.

120-я минута. Пока немцы рванулись отыгрываться, Италия провела контратаку. Джилардино мягким пасом вывел на удар дель Пьеро. 2:0.

Италия в финале.