Дзюдоист Зантарая принес Украине первую медаль Чемпионата мира

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В предварительных боях он по очереди выиграл схватки у представителей Египта, Венесуэла и Монголии. Но, в четвертьфинале уступил будущему чемпиону мира Масаши Эбинуме. Для выявления победителя в этом поединке понадобилось дополнительное время.

В утешительном турнире Зантарая сначала победил Ришода Собирова из Узбекистана, у которого выиграл впервые в карьере. В схватке за третье место представитель сборной Украины оказался сильнее еще одного японца Такаичи Кенго.

Таким образом, Зантарая выиграл уже пятую медаль чемпионата мира. Он является чемпионом 2009 года, вице-чемпионом 2010 года и трехкратным бронзовым призером турнира (2011, 2013, 2014).

На ЧМ-2014 это первая медаль сборной Украины.

Чемпионате мира по дзюдо продлится в Челябинске до 31 августа.