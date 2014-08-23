Киевское "Динамо" вышло в 1/8 финала Кубка Украины по футболу

Наиболее крупной оказалась победа киевского "Динамо" над "Звездой" из Кировограда - 3:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Киевляне решили судьбу матча в Кировограде уже в первые 12 минут. На 2-й минуте счет открыл Артем Кравец, а на 12-й Владислав Калитвинцев удвоил преимущество своей команды. В дальнейшем игра успокоилась и киевляне больше заботились о сохранении преимущества, чем о его увеличении. Но, даже в такой игре, на 66-й минуте Александр Драгович нашел возможность довести счет до крупного - 3:0. Гол престижа кировоградская команда забила на последней минуте игры, когда отличился Андрей Бацула.

В других матчах, преимущество команд Премьер-лиги над соперниками из низших дивизионов было минимальным - 1:0. С одинаковым счетом донецкий "Олимпик" обыграл "Реал Фарма" (Овидиополь, Одесская область), "Волынь" была сильнее ФК "Нефтянник-Укрнафта" (Ахтырка), а запорожский "Меатллург"одолел харьковский "Гелиос".

Как сообщал УНИАН, ранее в 1/8 финала Кубка Украины пробились еще пять команд Премьер-лиги.

Матчи 1/16 финала Кубка Украины продлятся до воскресенья.