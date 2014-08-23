Три украинских теннисиста прошли в основной турнир US Open

Квалификацию преодолели Илья Марченко, Леся Цуренко и Марина Заневская, сообщает официальный сайт соревнований.

В мужском турнире в решающем матче Илья Марченко легко обыграл Ди Ву из Китая - 6:1, 6:3

В свою очередь, в соревнованиях женщин Леся Цуренко в упорной борьбе обыграла Анну-Лену Фридсам (Германия) - 6:4, 4:6, 6:2, а Марина Заневская одолела еще одну немку Карину Виттхофт - 7:6 (4), 6:3.

Пробившаяся также в решающий третий раунд квалификационных соревнований Екатерина Козлова уступила путевку в основные соревнования Юнг Чжан-Чань из Китая - 6:2, 3:6, 3:6.

Всего в квалификационном турнире от Украины участвовали 11 теннисистов - 8 спортсменок в женском разряде и 3 в мужском.

Отметим, что помимо трех победителей квалификационных соревнований, в основной сетке также будут представлены Сергей Стаховский и Элина Свитолина, попавшие туда автоматически, благодаря своему высокому индивидуальному рейтингу. В свою очередь, лучший теннисист Украины Александр Долгополов вынужден пропустить соревнования из-за травмы.

Как сообщал УНИАН, заключительный турнир года из серии "Большого шлема" - Открытый чемпионат США - в этом году пройдет в Нью-Йорке с 25 августа по 7 сентября.