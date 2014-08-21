Дзюдоистка Дроздова принесла Украине восьмую медаль Игр в Нанкине

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Вместе со спортсменами из Аргентины, Австрии, США, Кореи, Хорватии и Великобритании украинка на пути к медали одерживала победы в предварительных соревнованиях и четвертьфинале, остановившись в полуфинале соревнований Юношеских Олимпийских игр. Украинка выступала в "команде Дуйе" (французский дзюдоист, двукратный олимпийский чемпион.). Золото завоевала "команда Рогге" (бывшего президента Международного олимпийского комитета Жака Рогге), серебро - "команда Антониуса Гесинка", чемпиона Олимпийских игр, двукратного чемпиона свту и 21-кратного чемпиона Европы.

Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры проходят в китайском Нанкине с 16 по 28 августа. За олимпийские медали соревнуются практически четыре тысячи спортсменов из 204 стран.

На данный момент у сборной Украины восемь медалей - по 2 золота и серебра и 4 бронзы.