Дзюдоистка Дроздова принесла Украине восьмую медаль Игр в Нанкине

16:20, 21 августа 2014
Спорт
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Восьмую награду Юношеских олимпийских Игр для Украины завоевала дзюдоистка Людмила Дроздова, которая в соревнованиях смешанных команд завоевала бронзу.

Людмила Дроздова (в білому кімоно) принесла Україні 8-му медаль Ігор в Нанкіні / judoinfo.kiev.ua

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Вместе со спортсменами из Аргентины, Австрии, США, Кореи, Хорватии и Великобритании украинка на пути к медали одерживала победы в предварительных соревнованиях и четвертьфинале, остановившись в полуфинале соревнований Юношеских Олимпийских игр. Украинка выступала в "команде Дуйе" (французский дзюдоист, двукратный олимпийский чемпион.). Золото завоевала "команда Рогге" (бывшего президента Международного олимпийского комитета Жака Рогге), серебро - "команда Антониуса Гесинка", чемпиона Олимпийских игр, двукратного чемпиона свту и 21-кратного чемпиона Европы.

Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры проходят в китайском Нанкине с 16 по 28 августа. За олимпийские медали соревнуются практически четыре тысячи спортсменов из 204 стран.

На данный момент у сборной Украины восемь медалей - по 2 золота и серебра и 4 бронзы.

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