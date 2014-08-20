Украинские прыгуны в воду выиграли бронзу чемпионата Европы в синхронных прыжках
18:02, 20 августа 2014Спорт
0
В Берлине (Германия) завершились финальные соревнования в синхронных прыжках в воду у мужчин в рамках чемпионата Европы, где сборная Украины заняла 3-е место.
Украинские прыгуны завоевали бронзу чемпионата Европы / fina.org
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Украинские прыгуны Александр Бондарь и Максим Долгов набрали за 6 прыжков в сумме 415.17 балла, отстав от победителей на 46.29 балла.
Чемпионами Европы в этом виде программы стали спортсмены и Германии Патрик Хаусдинг и Саша Кляйн (461.46 балла). Второе место на счету дуэта из Беларуси Вадима Каптура е Евгения Королева (421.80).
Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Берлине (Германия) с 13 по 24 августа. Европейское первенство включает в себя соревнования по плаванию, прыжкам в воду, плаванию на открытой воде и синхронному плаванию.
На счету сборной Украины на данный момент уже 6 медалей (1-3-2).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter