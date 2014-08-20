Украинские прыгуны в воду выиграли бронзу чемпионата Европы в синхронных прыжках

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинские прыгуны Александр Бондарь и Максим Долгов набрали за 6 прыжков в сумме 415.17 балла, отстав от победителей на 46.29 балла.

Чемпионами Европы в этом виде программы стали спортсмены и Германии Патрик Хаусдинг и Саша Кляйн (461.46 балла). Второе место на счету дуэта из Беларуси Вадима Каптура е Евгения Королева (421.80).

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Берлине (Германия) с 13 по 24 августа. Европейское первенство включает в себя соревнования по плаванию, прыжкам в воду, плаванию на открытой воде и синхронному плаванию.

На счету сборной Украины на данный момент уже 6 медалей (1-3-2).