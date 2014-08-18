Спарринг-партнер Кличко помог отмыть берлинскую стену

Знаменитый берлинский художник Дмитрий Врубель в третий раз пригласил всех желающих принять участие в «отмывании» Берлинской стены, сообщает klitschko-brothers.com.

Дмитрий Врубель – автор известнейшей, вошедшей в историю граффити-картины «Братский поцелуй», на которой советский генсек Леонид Брежнев страстно приветствует лидера ГДР Эрика Хонеккера. Несколько раз в год художник проводит мойку своей картины.

17 августа мыть граффити художнику помогал российский боксер-супертяж Евгений Орлов. В последние годы Орлов был спарринг-партнером многих известных боксеров, в том числе Руслана Чагаева и следующего соперника Кличко – Кубрата Пулева. Орлов, обладающий ростом 2.07, с легкостью доставал труднодоступные места картины.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Пулев состоится 6 сентября в немецком Гамбурге.

Читайте все новости о бое Владимир Кличко - Кубрат Пулев благодаря пресс-туру в Гамбург, организованному официальным фан-клубом братьев Кличко совместно с ТМ "Хортиця". ТМ "Хортиця - абсолютное качество".