Украинцы завоевали золото и серебро в первый день Юношеских Олимпийских игр

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Михаил Романчук завоевал золотую медаль в первый день соревнований по плаванию. Он финишировал первым на своей основной дисциплине - 400 метров вольным стилем с результатом - 3:49.76. Серебро завоевал Марчело Альберто Акоста из Сальвадора (3:51.32), бронзу - Хенрик Кристиансенс из Норвегии (3:51.55).

В свою очередь, дзюдоист Богдан Ядов (весовая категория до 66 кг) завоевал серебряную награду. На пути к финалу наш серебряный призер чемпионатов мира и Европы (U18) в упорнейших поединках одержал победы над соперником из Пуэрто-Рико Адриана Гандиа, дзюдоистом Сухробом Турсуновым из Узбекистана и представителем Корейской Республики Реем Сеонг Хваном.

В финальной встрече Ядов уступил сопернику из Японии, призеру мирового первенства Абэ Хифуми.

Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры проходят в китайском Нанкінзі с 16 по 28 августа. За олимпийские медали соревнуются четыре тысячи спортсменов из 204 стран.