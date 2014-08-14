На звание лучшего футболиста Европы претендуют Нойер, Роббен и Роналду

В июле в ходе первого раунда голосования журналистов из всех 54 национальных ассоциаций УЕФА была определена десятка кандидатов, а теперь представители СМИ составили тройку претендентов на награду, сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Роналду в четвертый раз подряд попал в шорт-лист кандидатов на награду, которая присуждается с 2011 года. Впрочем, пока португалец ее ни разу не получал. В прошлом сезоне он снова продемонстрировал очень яркий футбол, в том числе побив рекорд по количеству голов в отдельно взятом розыгрыше Лиги чемпионов. Свой 17-й и последний мяч в кампании он провел в финале турнира с "Атлетико", реализовав пенальти и закрепив победу "Реала", который завоевал долгожданный десятый Кубок европейских чемпионов.

Первый номер сборной Германии отыграл все матчи своей команды на чемпионате мира, завершившемся победой "бундестим". Нойер провел на ноль четыре из семи поединков в Бразилии, запомнившись также тем, что нередко покидал ворота и помогал защитникам вдали от своих владений. В прошлом сезоне он в составе "Баварии" оформил "золотой дубль" на внутренней арене. 10 августа Нойер во второй раз получил награду лучшему футболисту Германии по итогам года. Никогда ранее вратари не попадали в шорт-лист из трех претендентов на награду Лучшему футболисту Европы.

В свою очередь Роббен тремя голами помог сборной Нидерландов добраться до полуфинала ЧМ-2014. Так, он оформил дубль в матче с испанцами (5:1) на групповом этапе. В прошлом сезоне голландец забил за "Баварию" 21 гол - еще более высокую результативность в мюнхенском клубе продемонстрировали только нападающие Томас Мюллер и Марио Манджукич.

Финальный тур голосования, по результатам которого определится победитель, пройдет 28 августа в Монако во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.