Женская сборная Украины по шахматам завоевала бронзу Олимпиады

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Все четыре партии украинки завершили вничью. Так сыграли сестры Анна и Мария Музычук, Анна Ушенина и Наталья Жукова.

Таким образом, украинки набрали 18 командных очков. Столько же и у китаянок. Но, в графе личные очки у спортсменок Поднебесной 32,5 балла, в то время как у нашей сборной - 28,5 балла. Теоретически догнать украинок и китаянок могла сборная Германии, но немки в последнем туре не смогли выиграть у команды Грузии.

Победу на Олимпиаде праздновала сборная России, выигравшая 10 из 11 матчей - 20 командных очков. Любопытно, что россиянки ни разу не сыграли вничью, а единственное поражение потерпели от сборной Украины в предпоследнем туре.

Отметим, что женская сборная Украины по шахматам в своей истории по разу выигрывала два самых крупных соревнования - Олимпиаду (2006) и командный чемпионат мира (2013) и дважды - командный чемпионат Европы (1992, 2013).

Как сообщал УНИАН, 41-я Всемирная шахматная Олимпиада проходила в норвежском Тромсе с 1 по 14 августа.