Президент ФФУ Коньков обратился к ФИФА и УЕФА относительно ситуации с крымскими клубами

Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

"Мы стали свидетелями того, как Исполком Российского футбольного союза незаконно и безосновательно принял в свой состав украинские клубы с Крымского полуострова. Зная, что РФС официально не проинформировал ни УЕФА, ни ФИФА по этому вопросу, считаю необходимым довести до вашего сведения, что 12 августа три украинских клуба приняли участие в розыгрыше Кубка России. Мы с вами понимаем, что подобная деятельность РФС идет вразрез с уставными нормами ФИФА, УЕФА, ФФУ и самого РФС. Как президент украинской национальной ассоциации, обращаюсь к вам с просьбой принять необходимые меры по разрешению сложившейся ситуации, включая применение законных санкций к стороне, которая нарушила регламенты и игнорирует базовые принципы высших футбольных инстанций", - говорится в заявлении руководителя ФФУ.

Кроме того, в заявлении высказана и позиция ФФУ по этому вопросу: "Наша позиция в отношении клубов и коллективных членов, которые размещены на территории полуострова Крым, остается неизменной и принципиальной. Это вопрос всего украинского футбола. Крым является частью Украины, поэтому все футбольные субъекты Крыма находятся под юрисдикцией Федерации футбола Украины".

Подытоживая, Коньков отмечает: "Просим как можно быстрее дать ответ и разъяснения в отношении «крымского вопроса». От вас зависит будущее не только украинского, но и мирового футбола".

Как сообщал УНИАН, крымские клубы провели первые матчи в Кубке России 12 августа, а выступления в чемпионате России (Вторая лига, зона «Юг») начнут 20 августа.

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) 31 июля утвердил выступление клубов из Крыма и Севастополя в сезоне-2014/15 во втором дивизионе первенства России зоны "Юг" при условии прохождения ими необходимых процедур допуска к соревнованиям, которые продолжаются текущие дни. В турнире указанной зоны выступят севастопольский СКЧФ, симферопольский ВСК и ялтинская "Жемчужина".

Вместе с тем, это решение противоречит нормам международной и европейской футбольных ассоциаций - ФИФА и УЕФА, согласно которому клубы из одной футбольной ассоциации (в данном случае - украинской), не могут самовольно переходить в другую. Как известно, ФФУ разрешения украинским клубам на переход под юрисдикцию РФС не давало. В связи с этим, РФС может оказаться в международной изоляции, быть изгнанной из членов ФИФА и УЕФА. Кроме того, у России могут забрать право на организацию ЧМ-2018.

В УЕФА в последние дни заявляют, что пока изучают этот вопрос. В ФФУ пообещали определиться с официальной позицией относительно решения РФС на Исполкоме организации. Правда, с датой заседания члены федерации пока не определились.