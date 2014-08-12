Пулев обиделся на организаторов боя с Кличко из-за билетов на бой

Пулев получил лишь два бесплатных билета (разумеется, категории ВИП) чего болгарину показалось слишком мало, сообщает klitschko-brothers.com. со ссылкой на болгарские издания.

«Я это никогда не забуду. Подобные действия меня мотивируют дополнительно. Один из билетов дам брату Тервелу, а со вторым еще не решил. В соответствии с правилами, имею право на 10% билетов, которые пошли в продажу, но Кличко это проигнорировали, — пожаловался Пулев. — Я потратил тысячи долларов, чтобы гарантировать билеты для ближайших друзей».

Заметим, что обычно на спортивных мероприятиях распространением билетов занимается компания-организатор мероприятия (в данном случае K2 Promotions), а гостевой стороне может выделяться определенный процент билетов для покупки, так называемый гостевой сектор, характерен для командных соревнований.

Так же стоит напомнить, что за бой с Владимиром Кличко Кубрат Пулев получит крупнейший гонорар в своей карьере – 1,45 млн. долларов.

Всего за противостоянием Кличко – Пулев вживую сможет понаблюдать 16 000 зрителей. Продажа билетов по цене от 57 евро стартовала 25 июня. Самые дешевые билеты были раскуплены еще в первые часы после старта продажи, а сейчас для покупки доступно лишь несколько самых дорогих билетов ВИП-категории по 692 евро.

Как сообщал УНИАН, титульный бой Кличко - Пулев состоится 6 сентября в немецком Гамбурге.

Читайте все новости о бое Владимир Кличко — Кубрат Пулев благодаря пресс-туру в Гамбург, организованному ТМ «Агробизнес».