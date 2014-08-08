Игрок баскетбольного "Будівельника" Анисимов перешел в литовский "Нептунас"

Об этом сообщает basket.com.ua.

Контракт расчитан на один год. Анисимов последние четыре сезона провел в киевском БК "Будівельник", где выиграл три титула Суперлиги и дважды выигрывал Кубок Украины.

В прошлом сезоне Евролиги Анисимов в составе киевской команды набирал 3,4 очка и 0,4 подбора в среднем за игру. В Еврокубке Михаил в среднем набирал 7,6 очка и делал 2,9 подборов.

В сезоне 2006/2007 Анисимов уже выступал за "Нептунас". Кроме того, ранее он помог другой литовской команде из Вильнюса "Летувос Ритас" выиграть Балтийскую лигу, Кубок Балтики, чемпионат Литвы, Кубок Литвы и Еврокубок.