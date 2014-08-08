Игрок баскетбольного "Будівельника" Анисимов перешел в литовский "Нептунас"
13:46, 08 августа 2014Спорт
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Центровой киевского "Будівельника" Михаил Анисимов перешел в "Нептунас" (Клайпеда).
"Будівельник" лишился еще одного лидера по ходу межсезонья / euroleague.net
Об этом сообщает basket.com.ua.
Контракт расчитан на один год. Анисимов последние четыре сезона провел в киевском БК "Будівельник", где выиграл три титула Суперлиги и дважды выигрывал Кубок Украины.
В прошлом сезоне Евролиги Анисимов в составе киевской команды набирал 3,4 очка и 0,4 подбора в среднем за игру. В Еврокубке Михаил в среднем набирал 7,6 очка и делал 2,9 подборов.
В сезоне 2006/2007 Анисимов уже выступал за "Нептунас". Кроме того, ранее он помог другой литовской команде из Вильнюса "Летувос Ритас" выиграть Балтийскую лигу, Кубок Балтики, чемпионат Литвы, Кубок Литвы и Еврокубок.
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