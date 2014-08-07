"Черноморец" выбыл из Лиги Европы

По сумме двух матчей счет 2:0 в пользу "Сплита".

Игра в Одессе проходила с преимуществом хозяев поля, но команда так и не сумела ни разу поразить ворота соперника. Наиболее активными в составе хозяев поля были Руслан Фомин, Сергей Назаренко и Михаил Сиваков, имевшие по нескольку голевых моментов.

Вместе с тем, одесситам нужно было выигрывать с крупным счетом. Или, как минимум, повторять результат игры в Сплите (2:0 в пользу хозяев поля) с тем, чтобы перевести матч в овертайм.

Таким образом, "Черноморец" стал первой украинской командой, прекратившей борьбу в еврокубках по итогам нынешнего сезона.