"Черноморец" выбыл из Лиги Европы
21:06, 07 августа 2014Спорт
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Одесский "Черноморец" сыграл вничью - 0:0, в ответном матче Лиги Европы с хорватским "Сплитом" и выбыл из борьбы в турнире.
footboom.com
По сумме двух матчей счет 2:0 в пользу "Сплита".
Игра в Одессе проходила с преимуществом хозяев поля, но команда так и не сумела ни разу поразить ворота соперника. Наиболее активными в составе хозяев поля были Руслан Фомин, Сергей Назаренко и Михаил Сиваков, имевшие по нескольку голевых моментов.
Вместе с тем, одесситам нужно было выигрывать с крупным счетом. Или, как минимум, повторять результат игры в Сплите (2:0 в пользу хозяев поля) с тем, чтобы перевести матч в овертайм.
Таким образом, "Черноморец" стал первой украинской командой, прекратившей борьбу в еврокубках по итогам нынешнего сезона.
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