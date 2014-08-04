Украинские триатлонисты завоевали две серебряные медали этапа Кубка Европы

Об этом сообщает официальный сайт Европейского союза триатлонистов (ETU).

В мужских соревнованиях Егор Мартыненко преодолел всю дистанцию ровно за один час. Он уступил три секунды победителю из Франции Феликсу Дюшампту. Тройку призеров замкнул Рон Дармон из Израиля.

Также в соревнованиях участвовали еще два украинца. Даниил Сапунов занял 7-е место, Сергей Кохан - 14-й.

В женских соревнованиях украинка Юлия Елистратова показала результат 1 час 02 минуты 55 секунд. Победила россиянка Анастасия Абросимова, третьим призером стала Ольга Ерофеева из Казахстана (1:03.00).

Еще одна украинка Александра Степаненко заняла итоговое 6-е место.

Этап Кубка Европы в Стамбуле проходил 2-3 августа.