Украинские триатлонисты завоевали две серебряные медали этапа Кубка Европы
17:11, 04 августа 2014Спорт
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В турецком Стамбуле завершился этап Кубка Европы по триатлону, где украинцы завоевали серебряные награды и в мужских, и в женских соревнованиях.
Украинцы завоевали две медали этапа Кубка Европы по триатлону / triathlon.dp.ua
Об этом сообщает официальный сайт Европейского союза триатлонистов (ETU).
В мужских соревнованиях Егор Мартыненко преодолел всю дистанцию ровно за один час. Он уступил три секунды победителю из Франции Феликсу Дюшампту. Тройку призеров замкнул Рон Дармон из Израиля.
Также в соревнованиях участвовали еще два украинца. Даниил Сапунов занял 7-е место, Сергей Кохан - 14-й.
В женских соревнованиях украинка Юлия Елистратова показала результат 1 час 02 минуты 55 секунд. Победила россиянка Анастасия Абросимова, третьим призером стала Ольга Ерофеева из Казахстана (1:03.00).
Еще одна украинка Александра Степаненко заняла итоговое 6-е место.
Этап Кубка Европы в Стамбуле проходил 2-3 августа.
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