Донецкий "Металлург" обыграл "Карпаты" в матче УПЛ

Во Львове завершился матч второго тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в котором донецкий "Металлург" обыграл "Карпаты" со счетом 1:0.

Судьба матча решлась на 19-й минуте.

Игра проходила в достаточно равной борьбе. А единственный голевой момент случился на 19-й минуте. Алехандре слева подал на дальнюю штангу, где Данко Лазич выиграл борьбу на втором этаже у Худобяка и Лобая и головой отправил мяч в ворота хозяев поля. Любопытно, что в концовке первого тайма гости могли удвоить свой перевес. Но, на 44-й минуте, после удара Чечера мяч от перекладины вылетел в поле.По крайней мере, так решил арбитр. Многочисленные повторы этой ситуации особой ясности так и не внесли.

Во втором тайме на поле шла равная борьба. Моменты имели как львовяне, чтобы сравнять счет, так и дончане, чтобы увеличить перевес. Но, забить больше никому не удалось.

Как сообщал УНИАН, ранее в этом туре донецкий "Шахтер" выиграл в Полтаве у "Ворсклы" - 2:1, киевское "Динамо" в Харькове обыграло "Металлист" также со счетом 2:1, днепропетровский "Днепр" обыграл в Луцке "Волынь" - 1:0, а донецкий "Олимпик" на нейтральном поле в Киеве переиграл луганскую "Зарю" - 1:0.

Тур завершится в понедельник матчем "Ильичевец" (Мариуполь) - "Черноморец" (Одесса), который по взаимной договоренности команд состоится в Одессе.