Фанат "Днепра": потасовки с датчанами спровоцировал "флаг соседнего государства" (видео)

Потасовка произошла на почве политических разногласий, в частности, из-за наличия у датчан "флага соседнего государства", говорится в сюжете "2+2".

В частности, Влад отметил: "Мы разбираемся. Как сказали ребята, еще днем был конфликт по поводу ситуации в стране. А датчане вывесили флаг соседнего государства… Это была какая-то провокация".

На кадрах трансляции видны только флаг Дании и клубные флаги ФК "Копенгаген". Флагов других государств, в том числе России, в кадрах нет.

Как сообщал УНИАН, второй тайм матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Днепр" - "Копенгаген" начался с задержкой на 15 минут из-за столкновений болельщиков двух команд. На основании потасовки Дисциплинарный комитет УЕФА может применить штрафные санкции к "Днепру", как к принимающей стороне, которая не смогла обеспечить безопасность на трибунах. Клуб может быть оштрафован, а также провести ближайшую домашнюю игру еврокубков без зрителей.