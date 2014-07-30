Владимир Кличко едва не подрался на тренировке с американцем Шенноном Бриггсом
Последний американский чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс продолжает весьма оригинальным способом пытаться вызвать на бой чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимира Кличко, оскорблениями провоцируя украинца на драку.
При этом, Бриггс устраивает свои провокации на мероприятиях с участием прессы, сообщает klitschko-brothers.com.
На этот раз, во время открытой тренировки Кличко-младшего, который продолжает в США подготовку к бою с обязательным претендентом по версии IBF Кубратом Пулевым, Бриггс привычно бравировал голым торсом и призывал Кличко провести бой с «настоящим чемпионом, а не очередным «мешком». При этом стоит отметить, что 42-летний американец действительно набрал просто отличную форму.
Выйдя на ринг, где тренировался Кличко, Бриггс почти вплотную подошел к украинцу. В дело даже пришлось вмешаться еще одному экс-чемпиону мира Майклу Муреру, который так же тренировался в этом зале. Именно Мурер оттащил Бриггса и предотвратил драку.
Как сообщал УНИАН, свой следующий бой Владимир Кличко проведет с болгарином Кубратом Пулевым 6 сентября в немецком Гамбурге.
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