Владимир Кличко едва не подрался на тренировке с американцем Шенноном Бриггсом

При этом, Бриггс устраивает свои провокации на мероприятиях с участием прессы, сообщает klitschko-brothers.com.

На этот раз, во время открытой тренировки Кличко-младшего, который продолжает в США подготовку к бою с обязательным претендентом по версии IBF Кубратом Пулевым, Бриггс привычно бравировал голым торсом и призывал Кличко провести бой с «настоящим чемпионом, а не очередным «мешком». При этом стоит отметить, что 42-летний американец действительно набрал просто отличную форму.

Выйдя на ринг, где тренировался Кличко, Бриггс почти вплотную подошел к украинцу. В дело даже пришлось вмешаться еще одному экс-чемпиону мира Майклу Муреру, который так же тренировался в этом зале. Именно Мурер оттащил Бриггса и предотвратил драку.

Как сообщал УНИАН, свой следующий бой Владимир Кличко проведет с болгарином Кубратом Пулевым 6 сентября в немецком Гамбурге.

Читайте все новости о бое Владимир Кличко — Кубрат Пулев благодаря пресс-туру в Гамбург, организованному ТМ «Агробизнес».