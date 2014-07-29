Пулев предсказал свою победу над Кличко
13:54, 29 июля 2014Спорт
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Болгарин считает, что победит в равном бою
Кубрат Пулев верит в свою победу / official-boxing.com
Будущий соперник чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимира Кличко болгарин Кубрат Пулев дал свой прогноз на бой с украинским чемпионом, предсказав собственную победу.
Об этом сообщает boxingnews.com.ua.
В частности, Пулев отметил: "Бокс, это вид спорта, в котором невозможно что-то предсказать с вероятностью в 100%. Шансы – 50 на 50. Но я думаю, что бой будет интересным, и я его выиграю!".
Как сообщал УНИАН, бой Кличко -Пулев состоится 6 сентября в Гамбурге (Германия).
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