Пулев предсказал свою победу над Кличко

Будущий соперник чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимира Кличко болгарин Кубрат Пулев дал свой прогноз на бой с украинским чемпионом, предсказав собственную победу.

Об этом сообщает boxingnews.com.ua.

В частности, Пулев отметил: "Бокс, это вид спорта, в котором невозможно что-то предсказать с вероятностью в 100%. Шансы – 50 на 50. Но я думаю, что бой будет интересным, и я его выиграю!".

Как сообщал УНИАН, бой Кличко -Пулев состоится 6 сентября в Гамбурге (Германия).

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