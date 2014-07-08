Обнародован состав мужской сборной Украины на шахматную Олимпиаду

Об этом сообщает пресс-служба ФШУ.

В состав сборной Украины включены харьковские гроссмейстеры Павел Эльянов, Александр Моисеенко и Антон Коробов, львовянин Василий Иванчук и киевлянин Руслан Пономарев. Все они входят в число топ-100 ведущих шахматистов мира.

Наивысший из украинцев показатель в опубликованном Международной федерацией шахмат (ФИДЕ) рейтинг-листе по состоянию на 1 июля имеет Иванчук (индивидуальный рейтинг составляет 2735 баллов). Совсем немного уступают ему Эльянов, Пономарев (у обоих 2723) и Моисеенко (2707). У Коробова этот показатель составляет 2680 баллов.

Всемирная шахматная Олимпиада-2014 состоится в августе в норвежском городе Тромсе.

Ранее сборная Украины дважды выигрывала шахматные Олимпиады: в 2004-м - в испанском городе Кальвиа и в 2010-м - в российском Ханты-Мансийске.