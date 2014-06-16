Германия - Португалия - 4:0: онлайн-трансляция

В пятый день чемпионата мира по футболу-2014 в Бразилии проходит матч сборных Германии и Португалии, являющихся одними из фаворитов нынешнего турнира.

Эти команды являются фаворитами группы G и одними из реальных претендентов на награды мирового первенства.

Сборная Германии является 3-кратным чемпионом мира. Вместе с тем, последний раз титул Мундиаля команда завоевывала еще в 1990-м году. Нынешнее поколение "бундестим" считается ярким и очень перспективным, а посему шансы на итоговую победу команды достаточно велики.

В свою очередь, сборная Португалии является единственной из топ-команд, никогда не владевшей титулом чемпиона мира. Нынешний шанс - один из последних для поколения во главе с Криштиану Роналду. К тому же, лидер команды оправился от травмы и накануне, на обязательной предматчевой пресс-конференции объявил, что примет участие в игре. "Проблемы с травмами уже позади. С самого начала моей карьеры не было ни дня, чтобы я играл без какой-либо боли. Это все издержки профессии. Вообще я не верю в утверждение, что один игрок делает погоду на поле. Я просто пытаюсь сделать все, чтобы помочь своей команде" - отметил Роналду.

Фаворитом матча, по мнению аналитиков букмекерских контор является немецкая команда. На победу Германии ставки принимаются из рассчета 1,92 к 1, на ничью - 3,80 к 1, на победу Португалии - 4,333 к 1.

Добрый вечер!

Стали известны стартовые составы команд.

Германия: Нойер, Хеведес, Мертесакер Хуммельс, Лам, Боатенг, Хедира, Кроос, Гетце, Озил, Мюллер.

Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Коэнтрау, Перейра, Мейрелеш, Велозу, Моутиню, Нани, Роналду, Алмейда.

- 5. В Салвадоре 13.00 и дикая жара. Даже несмотря на бразильскую зиму. Хочется надеяться, что это не помешает качественному футболу в исполнении двух команд экстра-класса.

-3. На трибуне канцлер Германии Ангела Меркль поет гимн своей страны. Интересно, за чей счет она приехала в Бразилию. Не за счет ли рядового болельщика-налогоплательщика?...

1. МАТЧ НАЧАЛСЯ!

2. Первый опасный момент у Германии. Боатенг технично прошел по флангу, но навесил на не очень высокого Гетце. Защитники отбились.

4. Еще один момент. На сей раз Гетце принял мяч, но дриблинг в штрафной соперника явно не удался.

5. Очень быстрый ответ португальцев. Удар Уго Алмейды блокирует защитник. Нойер легко ловит мяч.

6. Португальцы перехватили мяч, но атака не получилась. Удар Роналду пришелся намного выше ворот.

7. Еще один момент. И вновь Роналду на острие, и вновь - мимо.

8. А вот и грубейшая ошибка португальского вратаря, которой не смогли воспользоваться немцы. Шалят нервишки у Патрисиу.

9. Первый фол на исходе 9-й минуты. На удивление корректная игра.

11. ПЕНАЛЬТИ. Немцы бьют, Перейра Гетце уронил. Вновь очень неоднозначный момент...

12. ГОЛ! Мюллер четко пробил в угол. 1:0.

13. Судья все-таки испортил эту игру. Никакого пенальти там не было и в помине.

14. И еще один омемнт у немцев - счет чуть не стал 2:0. Хедира не поспел к мячу.

16. Португальцы пытаются контролировать мяч, но как-то у них это не очень получается.

18. До ЧМ-2014 Роналду забивал голы в составе сборной на 5-ти больших турнирах подряд, начиная с домашнего Евро-2004 и заканчивая украинско-польским Евро-2012. Ну и плюс Евро-2008 и два ЧМ - 2006 и 2010 годов.

19. Нани грубо нарушает правила в центре поля. Пока обходится без желтой карточки.

21. Немцы спокойно контролируют мяч. Даже не чуствуется, что у них есть преимущество в счете.

22. Моутиньо грубо нарушил правила на чужой половине поля. Судья подозвал игрока для беседы. Вновь обошлось без "желтой".

24. Какая-то скучная игра идет. Возможно, жара все-таки влияет на команды. Бразильская зима это где-то +27-28.

25. А вот и резкий взрыв. Контратака португальцев заканчивается опасным ударом Нани из-за штрафной площади - чуть выше ворот.

27. Замена у португальцев - Эдер вместо Алмейды, который получил травму в игровом столкновении в центре поля.

29. Панормама стадиона просто шикарная. И это в Салвадре, не где-нибудь в Рио.

30. Опасный штрафной исполнении немца Кросса, но Роналду сгодился и в защите - выбил головой мяч.

31. СУПЕРМОМЕНТ у немцев. Гетце не попадает в ворота после рикошлета от португальского защитника. Угловой.

32. ГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!! 2:0!

33. Хуммельс после подачи углового головой переправляет мяч в ворота.

34. Я сегодня в компании нескольких уважаемых людей предсказал победу сборной Германии на нынешнем ЧМ. Не сглазить бы...

35. Нани запорол потенциально опаснейший момент пасом аккурат в ноги немецким защитникам.

36. Моутинью запорол еще один момент. Справедливости ради, судья не заметил "вне игры".

37. УДАЛЕНИЕ У ПОРТУГАЛИИ. ПЕПЕ очень грубо сыграл против Мюллера.

Вдесятером остались португальцы. Во, дела...

39. Удар со штрафного Кросса заблокировали защитники. Угловой.

40. Кроос сам подал угловой, но удар Гетце был слишком неточным, выше ворот.

42. И еще один момент у немцев. Гетце ударил прямо во вратаря.

44. Немцы контролируют мяч, но сейчас опасного момента не получилось. Езил упустил мяч за лицевую.

45. 2 минуты добавил арбитр к основному времени 1-го тайма.

45+1. ГООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Мюллер , 3:0

45+2. Кроос сделал отличную передачу и Мюллер в борьбе протолкнул мяч в ворота. Совсем плохая Португалия.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН

Ну что сказать. В футбол играют 22 человека, но всегда побеждают немцы. Нет, конечно, это уже давно не так. Но сегодня в первом тайме "бундес-машина" показала практически идеальный футбол. Португальцы сильны, очень сильны, но соперник играет идеально. Роналду практически выключен из игры, лишь пару моментов, да и те далеко не самые выгодные. И в атаке, безусловно, немцы неудержимы. Возможно, судья немного и подпортил игру своим неоднозначным решением с пенальти, но заслуг немцев это нисколько не умоляет. Что скажет соперник после перерыва?...

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

46. Лицо тренера сборной Португалии Паулу Бенту выражает очень многое...

47. Руи Кошта в перерыве заменил киевского динамовца Мигеля Велозу.

49. Португальцы пытаются атаковать, но фланговый проход Алвеша заканчивается ничем.

51. СУПЕРШАНС для Мюллера сделать хет-трик, но мяч проходит мимо ворот.

53. А вот уже Коэнтрао и Нани не находят общий язык. Столкнулись прямо в штрафной соперника.

54. Хуммельс нарушил правила, опасный штрафной для португальцев.

56. Немцы пытаются атаковать, но уже не так активно как в первом тайме. Мяч потоянно натыкается на стену из португальских защитников.

58. Немцы спокойно контролируют мяч на чужой половине поля. Без малейшей попытки сопротивления...

59. А вот и активность Роналду приводит к опасному штрафному у ворот немцев.

60. Удар Роналду со штрафного отражает головой защитник из "стенки".

61. Еще один момент у португальцев после навеса с фланга. Защитники отбились.

62. Первая замена у немцев - Озила меняет Шюрле.

64. Коэнтрау не дотянулся до мяча, но, скорее всего, повредил паховую мышцу. Замена?...

66. Коэнтрау меняет Алмейда. Потеря на ровном месте. Вторая по ходу матча.

67. М-да Сегодня явно не день Португалии...

68. Нани имел момент, но едва заметное промеделение - и перед ним уже три защитника немцев.

69. Шюрле и Гетце - супермомент - но защитники португальцев отбились...

70. Еще один момент - теперь Шюрле отдавал на Крооса. Вратарь забрал мяч.

73. Мустафи меняет Хуммельса. Еще одна вынужденная замена после серьезной травмы Хуммельса.

75. Атака португальцев завершается подением Эдера в штрафной. Роналду требует пенальти - судья неумолим. Нет нарушения.

76. Четвть часа осталсь до конца матча. Впрочем, его результат был предопределен еще полчаса назад.

78. ГОООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!! МЮЛЛЕР, ХЕТ-ТРИК, 4:0

79. Отлично сыграл на добивании Мюллер после массированной атаки своей команды.

80. Португальцы пытаются атаковать, но эти попытки вновь и вновь беззубы.

81. Подольски меняет Мюллера. Мавр сделал свое дело...

83. Угловой подали португальцы - и вновь ничего.

84. А немцы продолжают куражиться. Подольски чуть не хватило точности для первой голевой передачи на турнире.

86. Португальцы не могут забить даже гол престижа. Ну не идет и все...

88. А Пододльски нахал. При 4:0 еще и пенальти требует от судьи. Совсем не жалеет соперника.

90. Судья добавил к основному времени матча 2 минуты. Спрашивается, зачем?

90+1. Португальцы все-таки забили. После свистка арбитра. Гол не засчитан.

90+2. А вот и супер-удар Роналду со штрафного. По всем правилам. Нойер не менее эффектно и красиво отбил удар.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

Бундестим рулит!!!!

Спасибо за внимание к нашей онлайн-трансляции.

До встречи на Чемпионате мира!