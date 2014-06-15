Италия выиграла у Англии в центральном матче дня ЧМ

В бразильском Манаусе завершился центральный матч третьего игрового дня Чемпионата мира по футболу, в котором сборная Италии обыграла команду Англии со счетом 2:1.

Судьба матча решилась в начале второго тайма.

Противостояние двух элитных сборных - чемпионов мира разных лет - проходило в острой, упорной и приблизительно равной борьбе. И если в первые полчаса ни одна из команд не сумела забить гол, то в последующие 7 минут отличились оба коллектива. На 35-й минуте счет матча точным ударом открыл полузащитник туринского "Ювентуса" Клаудио Маркизио. Но, уже спутся две минуты, на 37-й, Даниэль Старридж из "Ливерпуля" восстановил равновесие.

Решающий гол в матче в самом начале второго тайма - на 50-й минуте - забил игрок "Милана" Марио Балотелли.

Таким образом, после первого тура в Группе D у сборных Италии и Коста-Рики по 3 очка и они делят первое-второе места. Лидерами являются костариканцы, у которых лучшая разница забитых и пропущенных мячей.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по футболу проходит в Бразилии с 12 июня по 13 июля.