В чемпионате Европы по художественной гимнастике примут участие 13 украинок

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Программой турнира предусмотрены выступления как взрослых гимнасток (индивидуальный финал в многоборье и упражнения групповых команд), так и соревнования среди юниорок (финалы в отдельных видах и командный зачет).

В целом, в Баку будет разыграно девять комплектов медалей.

Состав сборной Украины выглядит следующим образом: взрослые (индивидуальное первенство) - Анна Ризатдинова, Виктория Мазур; взрослые (групповые соревнования) - Евгения Гомон, Александра Гридасова, Светлана Прокопова, Валерия Гудым, Александра Асланян, Дарья Сыч; юниорки - Валерия Ханина, Яна Ярош, Мария Мулик, Диана Межерицкая, Валерия Юзвяк.

Чемпионат Европы в Баку состоится с 13 по 15 июня.