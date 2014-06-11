В чемпионате Европы по художественной гимнастике примут участие 13 украинок
В столице Азербайджана Баку состоится 30-й чемпионат Европы по художественной гимнастике, где Украину будут представлять 13 спортсменок.
Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.
Программой турнира предусмотрены выступления как взрослых гимнасток (индивидуальный финал в многоборье и упражнения групповых команд), так и соревнования среди юниорок (финалы в отдельных видах и командный зачет).
В целом, в Баку будет разыграно девять комплектов медалей.
Состав сборной Украины выглядит следующим образом: взрослые (индивидуальное первенство) - Анна Ризатдинова, Виктория Мазур; взрослые (групповые соревнования) - Евгения Гомон, Александра Гридасова, Светлана Прокопова, Валерия Гудым, Александра Асланян, Дарья Сыч; юниорки - Валерия Ханина, Яна Ярош, Мария Мулик, Диана Межерицкая, Валерия Юзвяк.
Чемпионат Европы в Баку состоится с 13 по 15 июня.