Дирекция футбольной Премьер-лиги назначила общее собрание клубов на 12 июня

Об этом сообщает официальный сайт ПЛ.

В частности, в сообщении говорится: "Дирекция постановила:

1. Назначить Общее собрание Участников ПЛ на 12 июня 2014 года.

2. Провести Общее собрание Участников ПЛ в г. Киеве в отеле «InterContinental» (ул. В. Житомирская 2-А). Начало заседания в 11:00.

3. Информировать Участников ПЛ о том, что на Общем собрании клубы должны представлять их должным образом уполномоченные представители (согласно п. 1 ст. 15 Устав ПЛ).

4. В проект повестки дня внести следующие вопросы:

I. О Решении Исполнительного комитета ФФУ от 08.05.2014 г. № 5 о приостановлении проведения чемпионатов Украины среди команд Премьер-лиги U-21 и U-19.

II. Итоги Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов Премьер-лиги сезона 2013/2014 гг.

III. О составе Участников ПЛ и систему розыгрыша соревнований ПЛ в сезоне 2014/2015 гг.

IV. О проектах Плана-календаря соревнований ПЛ в сезоне 2014/2015 гг.

V. Об утверждении Регламента Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов Премьер-лиги в сезоне 2014/2015 гг.

VI. О проведении независимого аудита финансово-хозяйственной деятельности Премьер-лиги за период с июля 2012 г. по май 2014 г.

VII. О финансово-хозяйственной деятельности Премьер-лиги в сезоне 2013/2014 гг. и финансовом плане Премьер-лиги на сезон 2014/2015 гг.

VIII. Предложения по месту проведения матча за Суперкубок Украины сезона 2014/2015 гг.

IX. О дате проведения выборов Президента ПЛ и повестке дня Отчетно-выборных Общих собраний Участников ПЛ.

X. О предложении официального вещателя Премьер-лиги ТРК «Футбол» относительно определения фиксированного времени трансляций для матчей чемпионата ПЛ".

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня вице-президент ФФУ, президент Премьер-лиги Виталий Данилов обратился к президенту ФФУ и членам Исполкома ФФУ с просьбой срочно (04.06.2014 г. или 05.06.2014 г.) провести заседание Исполкома, на котором обсудить ситуацию в профессиональном футболе и актуальные вопросы деятельности ФФУ.