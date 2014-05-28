Долгополов объяснил свой проигрыш в Париже травмой во время игры

Об этом спортсмен написал в своем Twitter.

"Прошу прощения у своих болельщиков. Очень жаль, но в первом гейме четвертого сета я получил травму. Очень надеюсь, что повреждение не слишком серьезное, поэтому я смогу сыграть на турнире Aegon Championships", - заявил спортсмен.

Напомним, что украинец уступил испанцу Марселю Гранольерсу - 6:1, 6:3, 3:6, 0:6, 2:6.

После этого поражения представительство Украины в Париже сохранилось до минимума. Из шести представителей в турнирной сетке осталась лишь одна Элина Свитолина. Помимо Долгополова в первых двух кругах турнира из борьбы выбыли Марина Заневская, Юлия Бейгельзимер, Людмила Киченок и Сергей Стаховский.

Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат Франции по теннису – второй турнир года из серии «Большого шлема» - проходит в Париже с 25 мая по 8 июня.