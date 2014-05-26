Главный тренер сборной Италии по футболу продлил контракт на два года

Контракт со специалистом был продлен еще до начала Чемпионата мира-2014, что говорит об исключительной степени доверия к специалисту со стороны руководства федерации, сообщает Football-italia.

Команда Пранделли на Евро-2012 в Украине и Польше стала второй, уступив в финальном матче на киевском НСК "Олимпийский" сборной Испании. А через год "Скуадра адзурра" добыла бронзовые медали на Кубке Конфедераций в Бразилии.

На чемпионате мира-2014, который состоится в Бразилии, сборная Италии в группе сыграет с Англией, Уругваем и Коста-Рикой.

Таким образом, контракт Пранделли теперь действует до июня 2016-го года. Детали соглашения, по традиции, не раскрываются.