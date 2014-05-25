Украинка Бейгельзимер проиграла в первом же круге на «Ролан Гаррос»

Матч с испанкой Карлой Суарес-Наварро завершился победой соперницы со счетом 7:5, 7:5, сообщает официальный сайт турнира.

Украинка имела преимущество в начале каждой из партий. В первой она вела со счетом 5:3, но затем проиграла 4 гейма подряд. Во втором сете преимущество Бейгельзимер достигало трех очков – 4:1, но, в итоге, она также проиграла.

Стоит отметить, что Суарес-Наварро изначально была явным фаворитом в этом матче, выходя на корт в ранге 14-й сеянной организаторами турнира. К тому же, спортсменка представляет испанскую школу тенниса, традиционно славящуюся игроками, показывающими лучшие результаты на кортах с грунтовым покрытием. Именно на этих кортах проходит французский чемпионат. Украинка же пробилась в основную сетку соревнований через квалификационный турнир, выиграв до этого три матча предварительных соревнований.

Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат Франции по теннису проходит в Париже с 25 мая по 8 июня. В турнире принимают участие еще 5 представителей Украины.