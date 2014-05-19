Украинские пятиборцы завоевали две лицензии на Юношеские Олимпийские игры

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Спортсмены соревновались в личном и командном зачетах, эстафете и эстафете-микс.

Украину на соревнованиях представляли 7 молодых и перспективных спортсменов из Луганщины, Харьковщины, Днепропетровской, Донецкой области и Киева.

Наиболее успешным оказался 17-летний Антон Кузнецов из Луганска, который в итоге финишировал первым с общей суммой после всех видов - 1139 очков, опередив своих соперников россиянина Александра Лифанова и мексиканца Луиса Круз на 10 и 18 очков соответственно.

Яна Полищук из Донецка сумела с 22-й позиции перед последним видом пятиборья «комбайном» значительно улучшить свой результат и финишировать 8-м, набрав 989 очков.

По результатам мирового первенства именно восьмерка лучших в турнирной таблице получила лицензии на участие в юношеской Олимпиаде. Таким образом, украинская команде по современному пятиборью получила 2 лицензии и будет соревноваться полным составом.

Юношеские Олимпийские Игры-2014 пройдут в китайском Нанкине в августе.