Коломойский: эта победа "Днепра" - со слезами на глазах

"Прежде всего, хочу поздравить команду, тренера с этими долгожданными медалями. Очень жаль, что они не высшего сорта. Команда билась, чтобы завоевать высшие медали, но и серебряные медали - это очень большое достижение. Но это счастье омрачено событиями в стране. То есть это победа со слезами на глазах.

Но я хочу сказать спасибо всем футболистам, что они весь сезон бились в каждом матче. И спасибо всем болельщикам. Эта победа и эти медали, это праздник для всех днепропетровцев.

Хуанде Рамос? Я считаю, что Рамос очень высокопрофессиональный тренер и добился большого результата. Относительно его дальнейшей судьбы, завтра у нас с ним встреча, и мы расставим все точки над "и".

Слава Украине!"- сказал Коломойский, которого цитирует ТСН.

Напомним, "Днепр" победил донецкий "Металлург" со счетом 3:1 и занял второе место в чемпионате Украины.