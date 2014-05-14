Василий Ломаченко проведет титульный бой с американцем Расселом 21 июня

Как сообщает allboxing.ru со ссылкой на американского обозревателя Дэна Рафаэля, контракт на проведение боя был подписан накануне.

Торги за право проведения этого боя выиграла, представляющая интересы Рассела компания Golden Boy, которая предложила 1 052 500 долларов. Разделение гонорара будет в пропорции 60-40 в пользу Ломаченко, поскольку по правилам WBO, соперник, не являющийся гражданином или жителем страны проведения боя, получает 60% от общей кассы.

Василий Ломаченко является двукратным олимпийским чемпионом (Пекин-2008, Лондон-2012), двукратным чемпионом мира и чемпионом Европы в аматорском боксе. На профессиональном ринге он провел два боя, выигра первый и проиграв второй, который был титульным. Украинец уступил мексиканцу Орландо Салидо по очкам раздельным решением судей.