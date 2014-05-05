Украинский баскетболист Печеров покинул российский клуб из-за ужесточения миграционных правил

«К сожалению, в нынешнем сезоне он помочь нашей команде уже не сможет», сообщает пресс-служба самарской команды.

Сам Печеров так прокомментировал ситуацию: "Я покидаю команду из-за ужесточения визового режима. Я должен был, как выяснилось, находиться в России 90 дней, этот срок прошел и сейчас я должен выехать в Украину по таможенным вопросам. Только что об этом узнал, очень неприятная новость. Мы только что обыграли "Енисей", вышли в четвертьфинал Единой лиги ВТБ. Конечно, хотелось бы помочь команде, но исходя из таких обстоятельств, не смогу помочь "Крыльям" в ближайших матчах. Было очень приятно находиться в таком коллективе, быть частью команды. Хочу пожелать ребятам удачи в играх с УНИКСом, чтобы они смогли выйти в "Финал четырех".

В восьми матчах Единой лиги ВТБ украинский центровой, перешедший в "Красные Крылья" в январе, набирал 7,1 очка и делал 3,3 подбора в среднем за игру.