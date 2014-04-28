Из Украины перенесли еще один международный турнир - Кубок Европы по легкой атлетике

Об этом УНИАН сообщили в Федерации легкой атлетики Украины, которая получила соответствующее письмо от Европейской ассоциации легкой атлетики.

Основанием для переноса соревнований стала сложная ситуация в Восточной Украине.

"После тщательных проверок ЕАА избрала местом проведения турнира поселок Рибейра-Брава, на южном побережье острова Мадейры" - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кубок Европы по многоборью (I и ІІ лиги) должен был состояться в Донецке 5-6 июля нынешнего года.