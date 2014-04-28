Из Украины перенесли еще один международный турнир - Кубок Европы по легкой атлетике
17:47, 28 апреля 2014Спорт
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Кубок Европы по легкоатлетическому многоборью (I и ІІ лиги) перенесен из Донецка в Португалию.
EAA / european-athletics.org
Об этом УНИАН сообщили в Федерации легкой атлетики Украины, которая получила соответствующее письмо от Европейской ассоциации легкой атлетики.
Основанием для переноса соревнований стала сложная ситуация в Восточной Украине.
"После тщательных проверок ЕАА избрала местом проведения турнира поселок Рибейра-Брава, на южном побережье острова Мадейры" - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Кубок Европы по многоборью (I и ІІ лиги) должен был состояться в Донецке 5-6 июля нынешнего года.
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